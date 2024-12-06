THY'den sefer iptalleri açıklaması

Türk Hava Yolları, bugün ve yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapılacak seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

THY'den sefer iptalleri açıklaması
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:27

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

BUGÜN VE YARIN İPTAL

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Bişkek'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan TK-346 İstanbul-Bişkek, TK-347 Bişkek-İstanbul uçuşları ile yarın yapılması planlanan TK-344 İstanbul-Bişkek, TK-345 Bişkek-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. 


Etiketler: #THY #Kırgızistan #Sefer

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