Havalimanındaki soğutma sisteminin bakır kabloları çalındı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:38

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:38

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Gap Havalimanında yaşandı. İddiaya göre soğutma sistemi içerisindeki 450 metre uzunluğunda olan bakır kablolar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Hırsızlık sonrası soğutma sistemi devre dışı kaldı. Olay yerine giden güvenlik güçleri, kamera kayıtlarını inceledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayıtlardan herhangi bir sonuç elde edemeyen güvenlik güçleri havalimanı çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.