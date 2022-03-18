Hayal projede 185 hata

18 Mart 2022 Cuma, 06:45

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Türkiye’nin en büyük ameliyathane ve yoğun bakım merkezi inşa edilmesi amacıyla 2010 yılında başlanılan proje hüsranla sonuçlandı. 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak ve 70 ameliyathane salonu ile 300 yoğun bakım yatağı yer alacak komplekste yaşanan ihmaller zinciri, gelir kaybına uğramasına, hem de milyonlarca liralık kamu zararına yol açtı.

2012 yılında temeli atılan merkezi ameliyathane binasını yapacak firma inşaatı yarım bırakınca, üç yıl sonra tekrar ihale yapıldı. Maliyeti yaklaşık 80 milyondan 162 milyon 812 bin liraya yükselen komplekste yaşanan sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın da yapımına destek verdiği ve 2016 yılında inşaatı tamamlanan tesis bu kez de mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle açılamadı.

BAKANLIKTAN RUHSAT ALAMADI

Merkezi tamamlayan üniversite ruhsat için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu, ancak onay alamadı. İncelemede, yangın merdivenlerinin olmadığı, havalandırma sisteminin yetersiz kaldığı, merdiven ve rampaların hasta girişine elverişsiz kaldığı, asansörlerin ve kapıların sedye girişini uygun olmadığı yönünden hatalar buldu.

185 kusur tespit eden Bakanlık, ruhsat verilebilmesi için hataların giderilmesini istedi. Üniversite bu kez üçüncü kez proje değiştirerek 2021 yılında tekrar ihaleye çıktı. Bakanlık, eksikliklerin giderilmesi için ise 75 milyon TL daha ek ödenek çıkardı. Böylece, 80 milyon ile başlayan tesis yapımı maliyeti 237 bin TL’ye yükseldi. Üç kez ihalesi yapılan ve maliyeti üç katına çıkan merkezi ameliyathane binası yine hizmete açılamadı ve umutlar 2023 yılına kaldı. Diğer yandan Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde de tesisin yapım maliyetinin olması gerekenden yüksek gösterildiği ve mevzuatlara karşı yanlış hesaplandığı, projenin hatalı olmasına karşın eksiksizmiş gibi teslim alındığı ve yüklenici firmalara teminatlarının iade edilmesi nedeniyle de kamu zararına yol açıldığı gibi bulgular yer aldı. Ayrıca, binanın açılamamasından dolayı üniversitenin iki yılda 635 milyon 220 bin lira gelir kaybına uğradığını raporunda yer verdi. Ege Üniversitesi, altı yıllık süre zarfında yaklaşık 2 milyar liralık gelirden mahrum bırakıldı.

SEDYE BİLE GİRMİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz: Tesisle ilgili esas sorgulanması gereken nokta nasıl mevzuata aykırı yapıldığıdır. Bir hastane binasında en temel nokta hastaların nasıl giriş çıkış yaptığı ve nasıl taşındığıdır. Binadaki kapılardan ve asansörlerden sedye girişi yapılamıyor çünkü ölçüleri uymuyor. Aynı şekilde hastanenin havalandırma sistemi de uygun bulunmadı. Sıfırdan yapılan bir binada bu hatalar nasıl yapılır anlamak mümkün değil. Burayla ilgili çok fazla eksik ve ayrıntı var. Sayıştay mali açından, bakanlık ise yönetmelik açısından onlarca eksik tespit etti. Eğer burası vaktinde tamamlansaydı, ana hastane binası rahatlayacaktı, vatandaşlar daha rahat bir sağlık hizmeti alabilecekti ve şu anda yaşanan birçok sorun da bitecekti. Üç tane ihale yapıldı, şu anda sadece kaba inşaatı bitmiş vaziyette. Fakat şu anda o tadilatlar da durdu. Burayı 2022’nin başında açacağız dediler ancak yine hedefler tutturulamadı. Kaç tane başhekim değişti, rektörler değişti, ancak neredeyse on yıldır burası halen hizmete açılamadı.”