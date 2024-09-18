Hayalini kurduğu ve birincilikle bitirdiği üniversite önünde can verdi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:06

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:06

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde Selçuk Üniversitesi önünde edinilen bilgiye göre, Otogar'dan Selçuk Üniversitesi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki kamyon ile yan yoldan çıkan 50 yaşındaki Mine Nur idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mine Nur olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mine Nur'un 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlendiği ve daha sonra 2 çocuğunun dünyaya geldiği, çocuklarının büyüme yıllarında farklı işlerde çalışan Nur'un, hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için sınava girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü kazandığı öğrenildi.

Mine Nur'un geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olduğu üniversite önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.