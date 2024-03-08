Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi

Bir gün batar yeni bir gün doğar

Figen Atalay
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi
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Suna’nın Kızları “Konuşan Fotoğraf” sergisinde, Türkiye’nin çeşitli illerinden 8-20 yaş arası 50 kız çocuk ve genç kadının günlük yaşam deneyimlerinin aktarıldığı fotoğraflara yer veriliyor. Kız çocuklarının ve genç kadınların fotoğraf ve hikâyelerinden bazıları şöyle: 

Yeşillik, doğallık iyi hissettiriyor. (Sumru, 12 yaşında, Hatay)

Mahallemdeki çarpık kentleşme sorununa değinmek istedim. Ben güvenlikli modern bir sitenin içinde yaşarken, hemen yanı başımdaki mahallede çarpık kentleşme, gecekondu ve sanayi ortamı var; içinde tehlikeler ve imkânsızlıklar barındıran. (Defne, 15 yaşında, İstanbul)

Kendine ait bir alan. (Medine, 15 yaşında, İstanbul)

Her durumda her yerde eğlenebiliriz. (Dilan, 13 yaşında, Kahramanmaraş)

Bir gün batar yeni bir gün doğar. (Emine, 18 yaşında, Şanlıurfa)

Bazen küçük bir hediye büyük gülümsemelere yol açıyor. (Eda, 14 yaşında, Şanlıurfa) 


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