Irene Papas kimdir? Irene Papas hangi filmlerde oynadı?

Yunan sinemasının efsanevi oyuncularından İrini Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Irene Papas kimdir?

Irene Papas 3 Eylül 1926 taihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken tiyatro okuluna başladı. Kariyerinin ilk yıllarında şarkıcı dansöz ve radyo ses sanatçısı olarak çalıştı. ahne eğitimini Atina'da Antik Yunan tiyatrosu üzerine devam ettiren Irene, aralarında Medea ve Electra'nın da bulunduğu belli başlı tüm klasik rollerde oynadı. Bununla da yetinmeyerek 1950'lerin sonunda çağdaş Yunan tiyatro eserlerinde de rol aldı.