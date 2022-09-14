Irene Papas kimdir? Irene Papas hangi filmlerde oynadı?
Yunan sinemasının efsanevi oyuncularından İrini Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Irene Papas kimdir?
Irene Papas 3 Eylül 1926 taihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken tiyatro okuluna başladı. Kariyerinin ilk yıllarında şarkıcı dansöz ve radyo ses sanatçısı olarak çalıştı. ahne eğitimini Atina'da Antik Yunan tiyatrosu üzerine devam ettiren Irene, aralarında Medea ve Electra'nın da bulunduğu belli başlı tüm klasik rollerde oynadı. Bununla da yetinmeyerek 1950'lerin sonunda çağdaş Yunan tiyatro eserlerinde de rol aldı.
Yunanistan'da çektiği birkaç sinema filminden sonra başta İtalyan ve Fransız filmleri olmak üzere uluslararası filmlerde de rol almaya başladı. Rum asıllı Amerikalı ünlü yönetmen Elia Kazan'la tanışması ona dünya sinemalarının kapılarını açtı Fakat asıl uluslararası ününü 1961 yılında, J. Lee Thompson'ın yönettiği üstün yapım Navaron'un Topları (The Guns of Navarone) filmindeki gözüpek direnişçi Maria Pappadimos rolü ile kazandı.
Irene Papas'ın oynadığı filmler
Navaron'un Topları ((1961).
Antigoni(1961)
Electra
Zorba (1964).
Ölümsüz (1969)
Anne of the Thousand Days (1969)
Çağrı - İslamiyetin Doğuşu
Mirasçılar (1979)
Çöl Aslanı Ömer Muhtar (1981)
Corelli'nin Mandolini(2001)
Irene Papas'ın ölümü
5 yıldır Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Papas, 14 Eylül 2022'de doğum yeri Korint'te hayatını kaybetti.
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