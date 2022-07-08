Haymana nerededir? Haymana'nın nüfusu kaç? Haymana Belediyesi hangi partide?

08 Temmuz 2022 Cuma, 23:53

Medya Ankara isimli YouTube kanalına yapılan röportajda dolardan ve ekonomiden şikayet eden bir esnafın AKP’li bir yurttaşla tartışması gündem oldu.

"Bizim önümüzü açın, yeter ya" diyen gence "Nerelisin?" diye soran yaşlı adam, "Haymanalıyım" cevabını alınca "Ne işin var burda? Oğlum vatanını terk edip neden buraya geldin?" diye sordu ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

HAYMANA NEREDEDİR?

Haymana Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara kent merkezine 72 KM uzaklıktadır. İlçe topraklarının 2/3'ünü Haymana Platosu oluşturur.

HAYMANA'NIN NÜFUSU KAÇ?

İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Türkmen ile Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre Haymana nüfusu 28.922 olarak açıklanmıştır. Haymana, 78 mahalleden oluşmaktadır.

'HAYMANA'NIN ANLAMI NEDİR?

Haymana ismi ile ilgili yaygın 2 iddia söz konusu. İlki; Hayme Hatun (Hayme Ana), Süleyman Şah'ın vefatının ardından aşiretin başına geçerek Anadolu topraklarını yurt edinmiştir. Zaman içinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat aşireti Ankara civarında Karacadağ eteklerine yerleştirir. Bu Karacadağ eteklerine daha sonra kendisinin adı verilir ve bu ad zaman içerisinde, 'e' harfinin düşmesiyle "Haymana" olur. İkinci iddia ise Haymana' isminin Farsçada "çadır" anlamına gelen "hayme" adından geldiği ve Haymane bölgedeki bütün konar-göçerleri belirtmek amacıyla verilmiş isim olduğu, Osmanlı döneminde ilçenin bugün bulunduğu yerde “Ulu” (büyük) ve “Kiçi” (küçük) adlarıyla iki ayrı Haymane bulunduğu, bu kazaların birleşmesiyle yerleşim “iki Haymane” anlamına gelen “Haymaneteyn” olarak anılmaya başlandığıdır.

HAYMANA'NIN TARİHÇESİ

Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir. Haymana, yontma taş devri, cilalı taş devri ve maden devrine uzanan bir geçmişin izlerini taşımaktadır. 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile Gavurkale’de yapılan arkeolojik kazılarda bölgeye ilk yerleşen kavmin Hititler olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı Sakarya Meydan Muharebesi, Haymana topraklarında gerçekleştirilmiştir.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'tur. Özdemir Turgut 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde DP'den seçildi daha sonra istifa ederek bağımsız oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP'den Haymana İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi.