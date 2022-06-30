Hayvan dolandırıcılığına dikkat!
Bursa'da Yenişehir Celepler Dernek Başkanı Ali Ülgen, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hayvan dolandırıcılığına karşı uyardı.
Geçen yıl 15 bin liradan satılan kurbanlık danaların fiyatı bu yıl ortalama 40 bin lira olurken, Yenişehir Celepler Dernek Başkanı Ali Ülgen'den dolandırıcılara karşı uyarı geldi.
Ülgen, “Son zamanlarda ülkemizde ve Bursa bölgesinde hayvan dolandırıcılarının çoğaldığınız görüyoruz. Bu konuda üreticimiz, halkımızı uyarıyoruz. Hayvanlarını kendi celeplerine, tanıdık çevrelerine versinler. Bu tip yaşanan olaylarda bizler de çok üzülüyoruz. Hayvan üreticileri gece gündüz, bayram, özel gün demeden sürekli hayvanlarının içindeler. Lütfen gözünüz gibi baktığınız hayvanlarınızı tanımadığınız insanlara paranızı almadan satmayın” dedi.
Büyükbaş hayvan üreticisi Refai Battal, “Halkımız kurban alırken hayvanın sağlık durumuna dikkat etsinler. Tanıdık yerlerden, üreticiden alışveriş yapsınlar” diye konuştu.
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