Hayvan kemiklerinin arasından 50 kilo esrar çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyon kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tarsus ilçesine ticari amaçlı uyuşturucu madde getirdiği belirlenen M.D.'nin kullandığı kamyonu takibe aldı.
Ekiplerce durdurulan kamyonun kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 7 poşet halinde, toplam 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Sürücü M.D. ile birlikte A.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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