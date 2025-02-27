Hayvan otlatmak için gitmişti... Ormanda kaybolan kadın 16 saat sonra bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanda kaybolan Cemile Kakkaç (75), 16 saat sonra bulundu.

Hayvan otlatmak için gitmişti... Ormanda kaybolan kadın 16 saat sonra bulundu
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:07

Cemile Kakkaç, dün eşiyle birlikte keçi otlatmaya gitti. Sürüdeki bir keçinin doğum yapması üzerine eşi, yavruyu ahıra götürmek için bölgeden ayrıldı.

Eşi, döndüğünde Cemile Kakkaç'ın keçileri otlattığı noktada olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için gece boyunca arama yürüttü.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Ekipler, 16 saat sonra Cemile Kakkaç'ı ormanda sağ buldu. Ekipler tarafından yiyecek ve çay ikram edilen Kakkaç yakınlarına teslim edildi. 


Etiketler: #112 Acil #muğla

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