Hazal Kaya, kozmetik markasıyla 'İmamoğlu' eylemlerine destek paylaşımı yaptı: Sosyal medyada tepki yağdı!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:40

Sektörde tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ardından Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim oyuncularından Hazal Kaya'nın "İmamoğlu" sessizliği gündem oldu.

Sessizliğini "kozmetik markası" paylaşımıyla bozması ise tepkilere neden oldu.

HAZAL KAYA'NIN "İMAMOĞLU" SESSİZLİĞİ

Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından Hazal Kaya, sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kadar devam ettirdi.

Tepkiler artınca günler sonra İmamoğlu’na destek paylaşımı yapan oyuncu Hazal Kaya, yine tepkilerin odağında geldi. Nedeni ise İmamoğlu’na destek eylemlerinde Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının yer aldığı bir pankartı paylaşıp, “Reklam” ibaresi eklemesi oldu.

Kaya, tepkiler üzerine gönderiyi sildi ve sosyal medyada gündem olan bir açıklamayla kendisini savundu. Ünlü oyuncu X'te Trend Topic (TT) oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hazal Kaya'nın "Reklam" ibaresi koyduğu ve Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının adının yer aldığı pankart:

Oyuncu Kaya'nın Instagram hesabından paylaştığı bu gönderi okların kendisine çevrilmesine neden oldu. Hazal Kaya, Lancome markasının Türkiye elçisi.

Bir yurttaş, Ekrem İmamoğlu’na destek için gerçekleşen eylemlere “Gözaltı mı? Benimki Lancome” yazılı bir pankartla katıldı.

Ünlü oyuncu ise elçisi olduğu markanın yer aldığı pankartı 'Gurur duyduk” sözleriyle paylaştı. Gönderisinin altına ise “Marka görünüyor diye reklam mı hocam?” notunu düştü.

SAVUNMASI DA TEPKİ ÇEKTİ

Hazal Kaya daha sonra yaptığı savunmayla daha da tepki çekti.

Kaya, tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve ardından bu açıklamayı yaptı:

“Alanın görünülrüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, yanlış anlaşılmalara sebep oldu sanırım. Rimeliniz akmasın ayağınıza taş değmesin.”