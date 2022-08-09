Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı işler...

09 Ağustos 2022 Salı, 18:06

Genç oyuncu 'Hazar Ergüçlü' dizileri ve filmleri ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Ünlü oyuncu son filmi, Gönül ile tekrar gündeme gelirken, Cumhuriyet okurları için oyuncunun yaşamına dair merak edilen noktaları derledik. İşte Hazar Ergüçlü'ye dair merak edilenler...

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?



Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 doğumlu Kıbrıslı Türk oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.

7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile popülerliği artmıştır. Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül adlı karakteri ise oyuncunun en çok konuşulan işlerinden biridir.

Oyuncunun diğer işleri ise şöyle,

Filmografisi:

Benim Dünyam

Açlığa Doymak

Gölgeler ve Suretler



Timsah Ateşi

Gölgeler ve Suretler

Açlığa Doymak



Benim Dünyam

Benim Dünyam

Cebimdeki Yabancı

Cebimdeki Yabancı Kar

Gerçek Kesit: Manyak

Ahlat Ağacı

Her Şey Seninle Güzel

Gönül

Dizileri:



Kuzey Güney

Medcezir

Analar ve Anneler

Yüksek Sosyete

Hayat Sırları

Dudullu Postası

Hakan: Muhafız

Alev Alev

Menajerimi Ara

Saklı

Sadece Arkadaşız

ÖDÜLLERİ

18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

56. Altın Portakal Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

24. Altın Objektif Ödülleri / Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu



HAZAR ERGÜÇLÜ EVLİ Mİ?

30 yaşındaki ünlü oyuncu, evli değildir. Ergüçlü, yaklaşık 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü ile birliktedir.