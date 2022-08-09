Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı işler...
Yeni filmi Gönül ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri. Oyuncu yer aldığı işlerdeki performansı ve galalardaki başarılı giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı işler...
Genç oyuncu 'Hazar Ergüçlü' dizileri ve filmleri ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Ünlü oyuncu son filmi, Gönül ile tekrar gündeme gelirken, Cumhuriyet okurları için oyuncunun yaşamına dair merak edilen noktaları derledik. İşte Hazar Ergüçlü'ye dair merak edilenler...
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 doğumlu Kıbrıslı Türk oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.
7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile popülerliği artmıştır. Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül adlı karakteri ise oyuncunun en çok konuşulan işlerinden biridir.
Oyuncunun diğer işleri ise şöyle,
Filmografisi:
- Benim Dünyam
- Açlığa Doymak
- Gölgeler ve Suretler
- Timsah Ateşi
- Gölgeler ve Suretler
- Açlığa Doymak
- Benim Dünyam
- Cebimdeki Yabancı
- Kar
- Gerçek Kesit: Manyak
- Ahlat Ağacı
- Her Şey Seninle Güzel
- Gönül
Dizileri:
- Kuzey Güney
- Medcezir
- Analar ve Anneler
- Yüksek Sosyete
- Hayat Sırları
- Dudullu Postası
- Hakan: Muhafız
- Alev Alev
- Menajerimi Ara
- Saklı
- Sadece Arkadaşız
ÖDÜLLERİ
- 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- 56. Altın Portakal Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- 24. Altın Objektif Ödülleri / Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu
HAZAR ERGÜÇLÜ EVLİ Mİ?
30 yaşındaki ünlü oyuncu, evli değildir. Ergüçlü, yaklaşık 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü ile birliktedir.
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