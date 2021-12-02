Son dakika | Ve tartışmalı isim Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'te yemin etti.
İstifa eden Lütfi Elvan'ın yerine atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından yerine Nureddin nebati atanmıştı.
Eski bakan ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen ureddin Nebati çift maaşlı çıkmıştı. Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğu ve bakanlıkla birlikte iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacağı belirtilmişti.
Nebati, geçen yıllarda Türkiye’nin gündemine, FETÖ lideri Fethullah Gülen’le birlikte çekilen fotoğrafla da gelmişti.
Fotoğrafı yayımlayan isim ise yıllarca örgüt içerisinde kalıp daha sonra ayrılan Nurettin Veren, Akit gazetesinde yayımlamıştı. Yeni Bakan Nebati ise Nurettin Veren’e “Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4 sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” demişti.
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