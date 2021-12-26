HDP Gençlik Kongresi'nde 16 gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne yönelik başlatılan "terör" soruşturması kapsamında 16 partili gözaltına alındı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen kongrede, "terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı" ve "örgütsel marşlar söylendiği" iddiasıyla kongre çıkışı 16 HDP'li gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sancar: "BU ÜLKEYE BÜYÜK BARIŞ PROJESİNİ GETİRECEK OLAN BİZLERİZ"
Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.
"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır." diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.
"ORTAK MÜCADELE" VURGUSU
Sancar sözlerine, "Ortak mücadele şarttır, ortak yürüyüş kurtuluştur. Bu nedenle daha güçlü, daha kararlı, daha inançlı bir mücadele bizi bekliyor. Çünkü direnişten inşaya geçiyoruz. Büyük barış projesinden söz ediyoruz. Bu ülkeye büyük barış projesini getirecek olan bizleriz. Öncülüğünü de gençler yapacaktır" diyerek devam etti.
"HDP'Yİ YÖNETENLER GENÇLERDİR"
Sancar, ayrıca şunları kaydetti:
"HDP olarak biz öyle, gençlere 'şunları vadediyoruz.' diye konuşma yapmayız. Biz kimseye, gençlere vadetmek gibi bir yetki ve hakka sahip olduğumuzu düşünmüyoruz çünkü karar verecek olanlar gençlerdir. HDP'yi yönetenler gençlerdir. HDP'nin karar organlarında gençler olacak. Biz sizin öncülüğünüzde, sizin mücadele kararlılığınızla, sizin bize yüklediğiniz sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Veremezsek bizden hesap sorun, bizi eleştirin, takip edin. Bize, hata yaptığımız anda uyarıda bulunun. Gençler olmadan yanlış yola da sapabiliriz. Bizim en büyük denetçimiz sizlersiniz."
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