23 Aralık 2022 Cuma, 06:58

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, TBMM Genel Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli 43. birleşiminde kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı.