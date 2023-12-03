Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur'dan açıklama: Sabah'ın körlerine...

Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 03.12.2023 - 14:01

Siyasi konulara yer verdiği Mevzular: Açık Mikrofon programıyla büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, iktidara yakın Sabah Gazetesi'nin fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımda Oğuzhan Uğur'un fotoğrafının üzerinde 'İsrail Ajanı' yazıyordu. Uğur, avukatlarının ısrarıyla şikayetçi olduğunu belirtirken, 'hedef gösterilme' durumunun son bulması çağrısında bulundu.

Oğuzhan Uğur'un konuyla alakalı yazdığı yazı şu şekilde:

" 'Basın özgürlüğü yoktur!' diyen net haindir arkadaşlar. Basınımız özgürdür. Bizzat tecrübe ettim. Geçen gün Sabah Gazetesi resmi hesabından fotoğrafımı paylaştı. Fotoğrafımın üstünde kocaman 'İsrail ajanı' yazdılar. Maksatları, deve sidiğine yükselen, yere kola döken Kurtlar Vadisi müziği duyunca sertleşen dünyadan bihaber pişmaniye bıyıklı birinin habere yükselip kendi güruhu gözünde kahraman olmak için beni doğraması, şişlemesi ya da götü yerse saldırmasıydı.Yani kısacası maksatları hesef göstermekti ve yaptılar. Kim yaptı lan bu haberi deyip kula kul bir yalakanın ağzını buernunu eline veremezsiniz tabii, eşkiya mıyız kardeşim? Burası hukuk devleti, dava açarsın, hakkını arasın. Ancak hiç gerek duymadım, alıştık be abi ne davası?"

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİLER

Avukatlarının ısrarıyla dilekçe verdiğini söyleyen Uğur, 'Basın Özgürlüğü' adı altında dava açamayacaklarını öğrendiğini anlattı:

"Avukatların ısrar ettiler 'bu suçtur' dediler, peeeki dedim. Dilekçemizi yazdık, hedef gösterildik dedik gönderdik. Ne cevap aldık biliyor musunuz? 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' dediler. Dava açamazsınız dediler. Şimdi hangi çıldın çıkıp bana bu ülkede basın özgürlüğü yok diyebilir? Höyy? Sabahın köründe yazıyorum bu yazıyı, Sabah'ın körleri için...Okuyan kalmışsa tabii...Yoksa en okunmayan gazetelerin en yüksek maaşlı elemanlarına laf anlatmak iş mi? Laf anlatılır mı okundukları kadar değil, yazdıkları kadar kazananlara?"

"KATLİ VACİP"

"Bir gün Star Gaztesi'nde yazan parlak kıllı biri benim için 'katli vaciptir' demişti. O bile en azından arzusunu dile getirmiş, yalan haberin gölgesine gizlenmemişti. İnsan buna 'helal olsun' der mi lan? Yalanlar içinde arzular çiçek gibi parladı o an. Helal olsun dedim vallahi."

"HALK BİZİ BİZ DE HALKI SEÇTİK"

"İşime gücüme taş koymalarını anlıyorum, her alanda taş koyarlar, alıştık, ağlayacak değiliz.Bizim için hüküm sahibi halktır. Patronlar değil. Öyledir ama...kimileri büyük güçlere yaslanır, o gücün parasıyla çevresiyle dev gibi olur. Parla elbiselerinden gözünüzü alamazsınız, alamadığınız için bu buralara nasıl geldi demez, sorgulamazsınız. Ancak kimileri de halkı devleştirir, arada tokatlar, söver ama sahip çıkar, diğer devler ezmesin diye kollar, her kelimesini de sorgular. Halk bizi biz de halkı seçtik. Bile bile girdik. Bu yüzden haksızlıklara ağlayacak değiliz. Gururdur."