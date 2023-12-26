Samsun’da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:42
Samsun’da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,1 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli, ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı. 


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