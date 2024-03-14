Helvacıdan 4 bin TL ile SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çalan hırsızlar tutuklandı
İzmit'te girdikleri helvacıdan, kasadaki 4 bin TL ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan B.G. ve 18 yaşından küçük olan Suriye uyruklu H.S. tutuklandı. B.G.'nin 5 ve H.S.'nin ise 181 suç kaydının olduğu belirtildi.
Olay, 11 Mart gecesi, Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.
Kapalı olan helvacı dükkanına camdan giren 2 kişi, kasadaki 4 bin TL ile SMA hastası bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbarayı çalıp kaçtı.
181 SUÇ KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İş yeri sahibi, dükkanının açtığında durumu fark edip polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
B.G. ve Suriye uyruklu H.S. bugün gözaltına alındı. B.G.'nin daha önce 5 suça karıştığı, H.S.'nin ise çeşitli suçlardan 181 kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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