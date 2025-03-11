Hem ihaleyi aldı hem de taşeron firma olduğu sahalarda ‘acele kamulaştırma’ çıktı: Bir günde iki kez kazandı!
Çayırhan Termik Santralı ile maden sahalarının özelleştirme ihalesinin yapıldığı gün Nallıhan’daki başka linyit sahalarında da “acele kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Çayırhan ihalesinde en yüksek teklifi veren firmanın, aynı gün “acele kamulaştırması” yapılan Nallıhan’daki başka linyit sahalarında da taşeron firma olduğu öğrenildi.
Özelleştirme ihalesi 7 Mart cuma günü yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ verdi. Aynı gün Ankara Nallıhan’daki başka maden sahaları için, “acele kamulaştırma” kararı verildi. Karara göre, Nallıhan’daki linyit işletme ruhsatlı sahada madencilik faliyetinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “acele kamulaştırılacak.”
FARKLI SAHALAR
Karar, Nallıhan Beydili’deki 62 noktada oldukça geniş bir alandaki ada-parselleri kapsıyor. Beydili’deki madenin Aksa Enerji tarafından işletildiği öğrenildi.
“Acele kamulaştırma” kararı verilen Beydili’deki sahaların, özelleştirme ihalesi yapılan Çayırhan’daki santral ve maden sahaları ile bir ilgisi yok. Buralar farklı sahalar. Ancak başka bir ortak noktaları var. Çayırhan Termik Santralı ile maden sahalarının özelleştirme ihalesinde 20 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ’nin, aynı zamanda Aksa Enerji tarafından işletilen Beydili’deki sahalarda taşeron firma olarak hazırlık işlerini yürüttüğü öğrenildi.
KOCABIYIK AÇIKLADI
Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, “Beydili’deki Aksa Enerji’ye ait sahada üretime hazırlık çalışmalarını taşeron firma Akçadağ yapıyor. Aynı zamanda Çayırhan’daki ihalede en yüksek teklifi veren firma” dedi.
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