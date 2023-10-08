Hem yangın çıkardı hem söndürme çalışmalarına katıldı: Bekçi gözaltında!
Karabük’ün Ovacık ilçesindeki metruk bina, ahır ve samanlık yangınlarının faili olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Yangınları çıkaran şahsın ilçede bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelinin çıkan yangınların birinde söndürme çalışmalarına katıldığı da belirlendi.
Ovacık’ta 5-6 Ekim tarihlerinde alevlere teslim olan 6 samanlık, ahır, odunluk ve metruk bina çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 ticari taksi de zarar görmüştü.
İki gün peş peşe çıkan yangınlar bölge halkını tedirgin ederken, ilçeye emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçeye giriş çıkışları tutan ekiplerin titiz çalışmalarıyla yangını Orhan Ş. isimli şüphelinin çıkardığı tespit edildi.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin ilçede bekçilik yaptığı öğrenilirken, şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelinin 6 Ekim günü çıkan yangınların birinde söndürme çalışmalarına katıldığı da kameralara yansıdı.
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