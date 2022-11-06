Hemşirelerden Bakan Fahrettin Koca'ya zehir zemberek sözler: 'Türkiye’yi terk ediyorum, hakkımı helal etmiyorum!'

06 Kasım 2022 Pazar, 13:27

Türk Hemşireler Derneği (THD), dün Ankara’daki Anıtpark’ta “İnsanca yaşamak ve yaşatmak için söz hemşirelerde” başlığı ile miting düzenledi. Hemşireler ile dernek ve sendika temsilcileri, yaşadıkları sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Geçinemeyen hemşirelerden Yasemin Değirmenci'nin sözleri yürekleri burktu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Değirmenci haklarını helal etmediğini belirtti.

"TEK BİR MESLEK MERKEZLİ YÖNETİM ANLAYIŞI SERGİLİYOR”

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Genel Başkanı Yunus Şimşek, şöyle konuştu:

“Şu an yoksulluk sınırının altında, yoksulluk sınırının biraz üzerinde ücretlerle hayata tutunmaya çalışan bir meslek grubuyuz. Hemşirelerin, özel ile 300 bin kişilik bir kitle olarak, kendi kaderini kendi tayin etme noktasında tek söz hakkı yok. Liyakatsiz yöneticiler tarafından, psikolojik şiddet şu an bilimsel çalışmalarda yüzde 88. Sağlık hizmeti sunuyoruz, sağlığımız bozulmak üzere. Başta yönetim reformu yaparak hemşirelere söz hakkı tanınmasını istiyoruz. Genel Kurmay Başkanlığı’mız hiçbir zaman özellikle ‘subaylarımız’ demez, ‘Mehmetçik’ der. Ama Sağlık Bakanlığı’na bakıyoruz, tek bir meslek merkezli yönetim anlayışı sergiliyor. Bu toplumun sağlığında hepimiz görevliyiz, bakanlığın da burada eşit ve adil davranması, taleplerimiz arasında.

GÜNDE 98 MOBBİNG BAŞVURUSU

Sendika olarak bizim bir günde sadece psikolojik şiddet iddiasıyla telefonlarımıza başvuran kişi sayısı 98. Bu kadar sağlıksız bir sağlık sistemi içerisinde bizler var olmaya ve bu topluma sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz.”

“BEN YAKLAŞIK 2 YILDIR MOBBİNG GÖRÜYORUM”

“Dün maaştan kesme cezası aldım. Ben, yaklaşık 2 yıldır mobbing görüyorum. Çalıştığım alandaki eksiklikleri hem çalışanların sağlığı açısından hem de hastaların sağlığı açısından idareye bildiriyorum. İdareye bildirdiğiniz zaman siz sevilmeyen insan oluyorsunuz, ötekileştiriliyorsunuz ve yöneticiler sizi o kurumda görmek istemiyorlar. Eften püften bahanelerle hakkınızda soruşturmalar açılıyor, savunmalar veriliyor. Savunma, kınama cezalarının her nevini görmüş 24 yıllık bir hemşireyim. Benim disiplin cezası almam kendimden şüphe duymamı gerektirmiyor, çünkü ben doğruyu yapıyorum ve meslektaşlarımı aydınlatmaya çalışıyorum. Bundan da hiç vazgeçmeyeceğim.

“SAĞLIK BAKANI’NA SESLENİYORUM; YAZIKLAR OLSUN"

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Yasemin Değirmenci de yaşadığı sorunları şöyle dile getirdi:



“Bir arkadaşımız için yaklaşık 3 aydır ev arıyoruz Antalya’da. En ücra köşelere dahi soruyoruz, ‘Maaşınız ne kadar’ diyor veya da ‘göreviniz ne’. ‘Hemşireyiz.’ Önceden ‘Hemşire’ deyince tüm kapılar açılırdı. ‘Kusura bakmayın, hemşire maaşı bizim kiramızı karşılamaz.’ ‘Ne kadar kiranız?’ ‘25, 20, 15 bin’… Zaten bizim aldığımız 8 bin, fazla mesailerle taş çatlasın 12-15 bin alıyoruz. Ve ev kirası bulamıyoruz Antalya’da. Barınamıyoruz, çocuklarımızı düzgün bir şekilde besleyemiyoruz, eğitimlerine destek veremiyoruz. Allahtan ki çocuklarımız geceli gündüzlü, zor şartlarda çalıştığımızı biliyor ki ‘Anne paran yoksa kalsın’ diyor. Mont alacağım çocuğuma, etiketine bakmış, ‘Kızım çok güzel, alalım şunu’ diyorum, ‘Hayır ben istemiyorum, hiç beğenmedim.’ Sonra diyor ki ‘Anne senin maaşın karşılamayabilir. Abimde okulda ya kalasın benim montum’. Bizi bu hale düşüren Sağlık Bakanı’na sesleniyorum; yazıklar olsun, hakkımız helal etmiyorum.

“TÜRKİYE’Yİ NASİP OLURSA OCAK AYINDAN İTİBAREN BIRAKACAĞIM”

Hiçbir şekilde hakkımızı alamadık. Alkış karnımızı doyurmadı, evimin kirasını ödeyemedi. Mutfak masrafımız, üniversitede eğitim alan çocuğuma para gitmedi. Yazıklar olsun. Türkiye’yi nasip olursa ocak ayından itibaren bırakacağım. Sağlık Bakanı’mız artık doktor çalıştırsın yoğun bakımda. Ev sahibi beni çıkaracak mı? Kira bulabilecek miyim? Ben bunları düşünmek istemiyorum. 25 yıllık hemşireyim; acilde, yoğun bakımlarda geçti ömrüm. Ben, bunu yaşamak istemiyorum artık. Gece nöbetlerinde 3 tane zeytin, bayat ekmekle kahvaltı. Öğlen yemeği; bir kaşık pilav, kurtlu çorba, ıspanaklı içinde bir sürü böcek olan bir yemek istemiyorum. 24 saat nöbet tutuyorsam 24 saatlik bir yemek istiyorum. Lütfen sesimizi duysunlar. Ya bize ayrı bir bakanlık kursunlar ya da sistemimizi değiştirsinler ki ev bulalım ya.”