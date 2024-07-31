Heniyye'nin ölümü sonrası Kars Valiliği'nden 'konser iptali' kararı

Kars Valiliği, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün Bedesten bölgesinde düzenlenmesi planlanan Erdal Akkaya konserini iptal etti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:02
Heniyye'nin ölümü sonrası Kars Valiliği'nden 'konser iptali' kararı
Abone Ol google-news

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliğince bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.

ERDAL AKKAYA KONSERİ İPTAL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek Erdal Akkaya konserinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.


konser haberleri

İlgili Haberler

Türkiye - Hollanda 100 Yıllık Dostluğunu Karsu konseri ile Ankara’da kutluyor

Türkiye - Hollanda 100 Yıllık Dostluğunu Karsu konseri ile Ankara’da kutluyor
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verdi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verdi
Massive Attack İstanbul'da tarihi bir konsere imza attı

Massive Attack İstanbul'da tarihi bir konsere imza attı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler