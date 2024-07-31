Heniyye'nin ölümü sonrası Kars Valiliği'nden 'konser iptali' kararı
Kars Valiliği, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün Bedesten bölgesinde düzenlenmesi planlanan Erdal Akkaya konserini iptal etti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliğince bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.
ERDAL AKKAYA KONSERİ İPTAL
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek Erdal Akkaya konserinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.
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