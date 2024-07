Massive Attack İstanbul'da tarihi bir konsere imza attı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:04

Bonus Parkorman’ı dolduran binlerce müzikseverin tezahüratları eşliğinde Massive Attack’in sahneye çıkmasıyla açıkhava’da coşku tavan yaptı. Grup, sahnesinde Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi birbirinden değerli müzisyenleri ağırladı.

Konserin açılışını “Risingson” parçasıyla yapan grup konser için hazırladığı setliste “Girl I Love You”, “Black Milk”, “Take It There”, “Gone”, “Minipoppa”, “Voodoo in My Blood”, “Song to the Siren”, “Inertia Creeps”, “Rockwrok”, “Angel”, “Safe From Harm”, “Unfinished Sympathy”, “Karmacoma”, “Teardrop” gibi sevilen parçalarına yer verdi.

“Teardrop”, “Unfinished Sympathy”, “Karmacoma”, “Angel” gibi hit parçalarda müzikseverlerin hep bir ağızdan Massive Attack’e eşlik etmesiyle Parkorman’da kalpleri saran, birleştirici bir atmosfer yaşandı.

HAFIZALARA KAZINAN KONSERDE DEV EKRANDA DÜNYA GÜNDEMİ

Müzik listelerini kasıp kavuran şarkılarının yanı sıra, sahneden gündeme dair mesajlar vermesiyle de gönüllerde taht kuran Massive Attack, geleneği bozmadı. Sahneye kurulan dev ekranda konser boyunca dünya gündeminde yer alan başlıklar yer aldı. Ekrana yansıtılan satırlarda;

Covid19’un kontrolü küreselde olan bir deney olduğu, çocuk seks çetelerini yöneten elitler, Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Gazze konusunda “derhal ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını” bildiren karar, geçmişten günümüze anatavanlarından kavulan ve mültecilere dönüştürülen vatandaşların rakamsal olarak boyutu, sökülen, yok edilen ve yakılan ağaçların yaklaşık miktarı gibi daha birçok madde ile Filistin istatiskleri, insanlara ait verilerin nasıl saklandığı ve kullanıldığı, nüfusu azaltmak için yapılan girişimler, tüm politikayı ve medyayı kontrol eden güçler, Elon Musk’ın 9 yaşında adı Pager olan makak maymununun beyninin her iki yanına Neuralink cihazının yerleştirilmesi gibi daha birçok küresel meselelere ilişkin konu ve başlıklar yer aldı.

Canlı performansları, sahnedeki görsel showları ve dev ekrandan yansıttıkları dünya gündemiyle efsane grup Massive Attack’in unutulmaz performansı ile müzikseverler tarihi bir ana şahit oldu.