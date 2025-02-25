Hepsi araçtan çıktı: Tam 2 bin 300 paket...

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:16

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:19

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit’te bir araç durduruldu.

1 KİŞİYE İŞLEM

Araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.