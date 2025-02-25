Hepsi araçtan çıktı: Tam 2 bin 300 paket...
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit’te bir araç durduruldu.
1 KİŞİYE İŞLEM
Araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!