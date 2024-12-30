Hepsine el konuldu! Yılbaşı öncesi Çanakkale'de kaçak içki ve sigara operasyonu: Gözaltılar var...

Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Hepsine el konuldu! Yılbaşı öncesi Çanakkale'de kaçak içki ve sigara operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:34

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik olarak merkez ve Gelibolu’da şüpheliler A.T. ve N.T.’nin ikametleri ve araçta yapılan aramada, 29 şişe gümrük kaçağı alkol, 460 paket gümrük kaçağı sigara, 46 adet muhtelif marka ve ebatlarda dolu içki şişesi, 166 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #çanakkale

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