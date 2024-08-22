Yemekhane işçileri ‘insanca yaşam için’ eylem yaptı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:19

Güncelleme: 22.08.2024 - 18:19

Kocaeli Darıca’da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde DİSK Gıda-İş Sendikası üyeleri, yemekhane işçilerinin talepleri için eylem yaptı.

“Hastane işçisi köle değildir” ve “İnsanca ücret istiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde; maaşların yükseltilmesi, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, gelirde ve vergide adalet istendi.

Eylemde yapılan açıklamada, maaşların yükseltilmesi, maaş promosyonları, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, emeğin tam karşılığı, gelirde ve vergide adalet talepleri dile getirildi.