Yemekhane işçileri ‘insanca yaşam için’ eylem yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Gıda-İş Sendikası, hastane yemekhane işçilerinin taleplerini duyurmak için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:19
Yemekhane işçileri ‘insanca yaşam için’ eylem yaptı
Abone Ol google-news

Kocaeli Darıca’da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde DİSK Gıda-İş Sendikası üyeleri, yemekhane işçilerinin talepleri için eylem yaptı. 

“Hastane işçisi köle değildir” ve “İnsanca ücret istiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde; maaşların yükseltilmesi, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, gelirde ve vergide adalet istendi.

Eylemde yapılan açıklamada, maaşların yükseltilmesi, maaş promosyonları, kadrolu ve güvenceli çalışma ortamı, emeğin tam karşılığı, gelirde ve vergide adalet talepleri dile getirildi.


DİSK haberleri maaş haberleri artış haberleri Yemekhane haberleri İşçi haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

Maaş artışının üçte biri eridi!

Maaş artışının üçte biri eridi!
Sağlık-Sen'den 'maaş artışı' talebi: Hemşireler hak ettiği ücreti almalı

Sağlık-Sen'den 'maaş artışı' talebi: Hemşireler hak ettiği ücreti almalı
TÜİK'in açıklayacağı oranla ücret ve maaş artışı şekillenecek: Gözler enflasyonda

TÜİK'in açıklayacağı oranla ücret ve maaş artışı şekillenecek: Gözler enflasyonda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler