Her gün bir bahaneyle katlediliyorlar

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaftormu’nun verilerine göre geçtiğimiz mart ayında 25 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen kadınların yüzde 12’si barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına ilişkin karar almak istemesi nedeniyle öldürüldü.

Bunun son örneği önceki gün Edirne’de yaşandı. 22 yaşındaki P.A. boşanma aşamasında olduğu eşi B.A tarafından silahla öldürüldü. Yine önceki günlerde Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Yıldız Y. boşanma aşamasında eşi tarafından katledildi. Nisan ayının başında ise Diyarbakır’da yaşayan Sevda Meşe, boşanma aşamasındaki eşi tarafından, mahkemelerinin olduğu gün adliye çıkışında katledildi.

Kadınların ekonomik hayata girmelerine karşın, aile içerisinde söz hakkı verilmemesine değinen avukat Şükran Eroğlu, “Sadece aileyi korumak üzerine politikalar üretmek yerine bireyi korumak, kadını korumak üzerine üretilmeli” dedi.

