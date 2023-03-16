Hesap da bilmiyorlar!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Diğer yandan 6 Şubat depreminde 118 bin bina tamamen yıkıldı. Yurttaşların “Vinç ve kurtarma ekibi gönderin” çığlıklarına “Her enkazda varız” şeklinde yanıt veren hükümetin açıkladığı rakamlara göre her on enkaza 1 iş makinesi düştüğü ortaya çıktı.

AFAD, kamu ve özel sektörü bünyesindeki 18 bin 53 vinç ve iş makinesinin görev yaptığını, ayrıca etkilenen bölgelerde 272 bin 46 personelin bulunduğunu bildirerek kendi kendini yalanlamış oldu.

(Atila Sertel)



‘SÖZ VERMEK KOLAY’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, vaatlerin inandırıcı gelmediğini belirterek “Söz vermek kolay, yapmak zor. Yalan söylemek kolay, doğruyu bulmak zor” dedi.