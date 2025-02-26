DEM Parti tarih verdi: Öcalan'ın çağrısının zamanı netleşti

DEM Parti tarih verdi: Öcalan'ın çağrısının zamanı netleşti
DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme sonrası yapacağı açıklamanın yeri İstanbul olarak değişti. Edinilen bilgiye göre, Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
DEM Parti Basın Bürosu, İmralı heyetinin 27 Şubat Perşembe İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme sonrasında saat 17.00’de İstanbul’da açıklama yapacağını açıkladı.
HEYETTE KİMLER VAR?
Önceki görüşmelerden farklı olarak bu kez yedi kişiden oluşan heyette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da heyette yer alacak.
YERİ VE ZAMANI DEĞİŞTİ
Heyet, üçüncü görüşmeden sonra 28 Şubat’ta Ankara’da yapacağını duyurduğu açıklamayı İstanbul olarak değiştirdi.
Öcalan’la yapılacak görüşme sonrasında aynı gün 27 Şubat'ta İstanbul’da yapılacak açıklamanın yer ve saati ise daha sonra açıklanacak.
Edinilen bilgiye göre, Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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