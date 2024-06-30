Yayınlanma: 30.06.2024 - 21:04

Güncelleme: 30.06.2024 - 21:04

Manisa’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Hikmet Dönmez kimdir? CHP'li Hikmet Dönmez neden tutuklandı?

HİKMET DÖNMEZ KİMDİR?

Hikmet Do¨nmez, 1969'da Manisa'nın Kula ilçesinde dogˆdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Dönmez, Selc¸uk U¨niversitesi Egˆitim Faku¨ltesi Resim-İş Ögˆretmenligˆi Bo¨lu¨mu¨'nü bitirdi.1994 yılında polis olan ve emniyete c¸es¸itli birimlerde çalışan Dönmez, emekliliğinden sonra Körez Mahallesi'nde muhtarlık yaptı. Dönmez, evli ve 4 c¸ocuk babasıdır.

HİKMET DÖNMEZ NEDEN TUTUKLANDI?

Manisa’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.