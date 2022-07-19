Hıncal Uluç'un son durumu öğrenildi
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden bilgi geldi. Uluç’un karnından beslendiği öğrenildi.
Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane yetkililerinden bilgi geldi.
tv100.com’dan Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerleri düştü. Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi. Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdikleri belirtildi. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti.
Uluç'un hastaneye kaldırılması ile sosyal medyada tartışma başlamış, Uluç ile ilgili çok sayıda negatif yorum yazılmıştı.
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