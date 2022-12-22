Hırsızlığa çocuklarıyla gittiler: 29 gözaltı
Bursa'da 300 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi. 3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.
29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek