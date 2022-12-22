Hırsızlığa çocuklarıyla gittiler: 29 gözaltı

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:29

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi. 3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.