Hırsızlıktan 25 yıl 10 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Kayseri'de, hırsızlıktan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hırsızlıktan 25 yıl 10 ay hüküm giyen kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:12

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (27) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #hırsızlık

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