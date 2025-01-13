İstanbul'da lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun: 3 kadından pes dedirten hırsızlık!

İstanbul Esenyurt’ta lüks sitedeki bir daireye giren 3 kadın, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Kadınların siteye girerek kapıları yokladığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun: 3 kadından pes dedirten hırsızlık!
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:00

Esenyurt Akevler Mahallesi’nde iddiaya göre lüks sitedeki bir daireye giren kimliği belirsiz 3 kadın, evi didik didik aradı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt #İstanbul

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