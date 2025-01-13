İstanbul'da lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun: 3 kadından pes dedirten hırsızlık!
İstanbul Esenyurt’ta lüks sitedeki bir daireye giren 3 kadın, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Kadınların siteye girerek kapıları yokladığı anlar ise kameraya yansıdı.
Esenyurt Akevler Mahallesi’nde iddiaya göre lüks sitedeki bir daireye giren kimliği belirsiz 3 kadın, evi didik didik aradı.
KAYIPLARA KARIŞTILAR
Yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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