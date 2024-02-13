Hizbullah’tan MEB’e teşekkür!
Hizbullah’a fikir ve eylemsel yakınlığıyla dikkat çeken Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda faaliyetlerini sürdürüyor.
Platform, önceki gün Türkiye genelinde Hazreti Muhammed’in yaşamını konu edinen “Siyer Yarışması” düzenledi. Platformun 2012’den beri düzenlediği yarışmaya 18 yaş altı çocuklar da katıldı.
Yarışmada dereceye girenlere umre ödülleri, bilgisayar ve dron gibi çeşitli hediyeler dağıtılacağı duyuruldu.
Ayrıca platform tarafından yarışma sonrasında sosyal medya hesabından teşekkür iletisi yayımlandı.
Platformun iletisinde “Siyer yarışmasının gerçekleştirilmesinde desteklerini sunan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okul/kurum müdürlerine, öğretmenlerimize canı gönülden teşekkürü borç biliriz” denmesi dikkat çekti.
HÜDA PAR’LI VEKİL OKUL GEZDİ
Batman’daki okulları gezip Kürtçe dersi için propaganda yapan HÜD PAR Batman milletvekili ve Batman belediye başkan adayı Serkan Ramanlı bu kez de okullarda siyer yarışmasına katılan çocukları ziyaret etti. Ramanlı, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ramanlı paylaşımında “Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın her yıl düzenli olarak yaptığı siyer yarışmasına katılan kardeşlerimizi ve bacılarımızı ziyaret ettik. Onun izinde ve örnekliğinde yetişecek bir nesil mutluluk asrının habercisidir” şeklinde ifadelere yer verdi.
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