Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi: 2 işçiden haber alınamıyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden haber alınamıyor.
İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi.
İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı.
Geri dönmek isterken araç tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2’si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma’daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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