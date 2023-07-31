Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi: 2 işçiden haber alınamıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:51
Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi: 2 işçiden haber alınamıyor
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İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı.

Geri dönmek isterken araç tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2’si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma’daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


Manisa gaz sızıntısı İşçi Hızlı tren

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