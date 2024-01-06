HKP'den Antony Blinken protestosu: Yankee go home!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 20:22

Güncelleme: 06.01.2024 - 21:08

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Beşiktaş Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, Blinken’ın Türkiye ziyaretini protesto etti.

HKP üyeleri, “Katil ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken ülkemizden defol” yazılı pankart ve “Yankee go home”, “Kahrolsun ABD-AB emperyalizmi” yazılı dövizler taşıdı.

‘SAVAŞ HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALINDI’

Grup adına açıklama yapan HKP İstanbul İl Yöneticisi Av. Doğan Zafer Çıngı, “siyonist” İsrail’in 14 Mayıs 1948’den itibaren Filistin halkına saldırdığını söyledi.

İsrail’in saldırılarında 20 binden fazla insanın hayatı kaybettiğini belirten Çıngı, “Arkasına ABD ve AB emperyalist haydutlarını da alan siyonist İsrail vahşete, soykırıma varan saldırılarında tam da kendilerinden beklenecek şekilde savaş hukukunu bile ayaklar altına alarak hastaneleri, okulları, sivillerin can havliyle sığındıkları alanları da vurmaya, tüm dünyada kullanımı yasak olan misket ve fosfor bombalarını mazlum Filistin halkının üzerine yağdırmaya devam ediyor. Siyonist İsrail’in işgal kuvvetlerinin hedefi, kendilerinin dışında nefes alan hiçbir canlı bırakmamak” diye konuştu.

‘İSRAİL ABD’DİR’

Blinken’ın “ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail’in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız” sözlerini anımsatan Çıngı, “İşte Filistin halkının kanını dökmekten, kanını içmekten zevk alan siyonist İsrail’in gücü, pervasızlığı, zalimliği buradan geliyor. Ve yıllardır haykırdığımız sloganın doğruluğu bir kez daha kanıtlanmış oluyor: ‘İsrail ABD’dir’” ifadelerini kullandı.

‘YANKEE GO HOME’

HKP’li Çıngı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Dünyadaki bütün kötülüklerin yaratıcısı, kaynağı, sorumlusu katil ABD emperyalist haydudunun Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kanlı ayaklarıyla bir kez daha ülkemizin topraklarını kirletiyor. Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşete ve soykırıma varan saldırıları devam ederken ülkemize katil siyonist İsrail’in ‘güvenliği ve esenliği’ni garantiye almak için kanlı ayaklarını basan ABD emperyalizminin temsilcisi Blinken şahsında tüm haydutlara bir kez daha haykırıyoruz: ‘Yankee go home!’ HKP olarak AB-D emperyalist haydutlarına geçit vermeyeceğiz.”