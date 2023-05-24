2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Hocaların hocası Nermin Abadan Unat'tan ‘oy verin’ çağrısı

‘Hocaların hocası’ olarak bilinen 103 yaşındaki siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat, seçmenleri oy vermeye ve sandıkları korumaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:52
Hocaların hocası Nermin Abadan Unat'tan ‘oy verin’ çağrısı
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Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden Nermin Abadan Unat, küskünlük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını isteyerek seçmenleri oy vermeye ve sandıkları korumaya çağırdı.

Aposto’ya konuşan Unat, şu ifadelerde bulundu:

"Evlatlarım. Önümüzde yeni bir seçim var. 28 Mayıs’taki bu seçim bir referandumdur. Ya demokrasiyi seçeceğiz ya otokrasiyi. Ya adaleti seçeceğiz ya keyfiyeti. Ya tüm milletimiz kazanacak ya da bir avuç insan kazanacak. Türkiye’de yapılan ilk seçimlerinden bu yana hep oy kullandım. Şimdi 28 Mayıs’taki seçimde de oy kullanacağım. 

"LÜTFEN OY VERİN"

Bu çok önemli seçimde küskünlük ve kırgınlıklarınızı lütfen kenara bırakın. Sizleri oy kullanmaya, sandıkları korumaya çağırıyorum. Atatürk bu vatanı bize emanet etti. Emanetine sahip çıkalım. Lütfen oy verin. Arkadaşlarınızı oy vermeye davet edin. Hepinizi gözlerinizden öperim."


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