Hortum paniği: Antalya'da aynı anda 2 hortum
Antalya’da kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da, aralıklarda yağış devam ediyor.
Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü.
Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi.
Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.
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