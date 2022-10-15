Hortum paniği: Antalya'da aynı anda 2 hortum

Antalya’da kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.

İHA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:56
Hortum paniği: Antalya'da aynı anda 2 hortum
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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da, aralıklarda yağış devam ediyor.

Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu. 



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