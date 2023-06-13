HRT TV sunucusu canlı yayında 'Hatay' için soyundu: 'Belki sesimizi duyarlar...'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:51

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10'dan fazla ili etkileyen yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve iktidarın sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' olarak nitelediği deprmelerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Cumhuriyet muhabiri Çağdaş Bayraktar, günlerdir Hatay'da ne olup bittiğini yazıyor. Depremzedeler, seslerinin duyulması için mücadele vermeye devam ediyor.

CANLI YAYINDA SOYUNDU

Son olarak Hatay'da yayın yapan HRT Akdeniz TV’de Ana Haber sunucusu Ali Yolcu, canlı yayında soyundu.

Ana haberde "Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın, bir protesto yapacağım" diyerek söze başlayan Ali Yolcu, soyunmaya başladı.

Yolcu "Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik duymadılar. Hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun. Soyunuyorum çünkü yayılsın bu video sosyal medyada, Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum. Bunu Hatay için yapıyorum, belki sesimizi duyarlar böylece, çünkü duymadılar" diye konuştu.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.