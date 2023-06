İstanbul ve Hatay Barosu'ndan Can Atalay çağrısı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

İstanbul Barosu Başkanı Saraç ve Hatay Barosu Başkanı Açıkalın, Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşmasının ve TBMM’de yemin ederek yasama görevini yerine getirmesinin, demokratik hukuk devletinin gereği olduğunu belirtti.

‘YASAMAYA KATILMALI’

Can Atalay’ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Hatay Barosu Başkanı Açıkalın, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Hatay bölgesinden milletvekili seçilen değerli meslektaşımız Sayın Şerafettin Can Atalay’ın, mazbatasını almasıyla beraber kazandığı milletvekilliği statüsü, yasama faaliyetlerine katılmasını da zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla anayasamızın amir hükümleri, ilgili yasaların bu konudaki açık ve amir hükümleri karşısında bir an önce tahliye edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılmasının sağlanması çağrımızdır” dedi.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Ali Gürbüz ve Yönetim Kurulu üyesi avukat Elif Çalışkan ile birlikte Can Atalay’ı cezaevinde ziyaret ettiklerine değinen İstanbul Barosu Başkanı Saraç, “Mazbatasını alan baromuzun üyesi, Hatay milletvekili Can Atalay TBMM’de yemin törenine katılması gerekirken hukuka aykırı şekilde katılamamıştır” dedi.