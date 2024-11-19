HSK’den yeni atamalar! 332 savcı ve hakimin görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

HSK’den yeni atamalar! 332 savcı ve hakimin görev yeri değişti
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:16

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.


Etiketler: #HSK #Atama

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