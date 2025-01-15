HTŞ’li bakanlar Ankara’da: Fidan ve Şeybani’den ortak basın açıklaması

Yayınlanma: 15.01.2025 - 21:21

Güncelleme: 15.01.2025 - 21:21

Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) kurduğu geçiş hükümetinin kabine üyeleri; Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasr ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab dün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde heyet; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Şeybani ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Fidan, görüşmelerde güvenlik, istikrar, ekonomik ve insani meselelerin değerlendirildiğini belirterek Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduklarının ifade edildiğini söyledi. Kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin önemine işaret eden Fidan, "Dini, etnik ve mezhepsel grupların kucaklaşma zamanı geldi. Yeni yönetimin kapsayıcı olması memnuniyet vericidir" diyerek 'Suriye'deki tüm bileşenlerin' ifadesine atıf yaptı.

HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILACAK

Suriye'nin bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olması gerektiğini söyleyen Fidan, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması yönünde yoğun diplomatik çabanın devam ettiğini belirtti. 12 yıllık aranın ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin açıldığını anımsatarak Halep Başkonsolosluğu'nun ise 20 Ocak'ta açılacacağını ve Türk Hava Yolları'nın Suriye uçuşlarının da yakında başlayacağını duyurdu.

ASKERİ KABİLİYETTE İŞBİRLİĞİ

Fidan, Suriye'de terörle mücadeleye ilişkin olarak ise, "Yeni Suriye'de PKK'ya DEAŞ'a yer yok. Yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyuyoruz" dedi. Yeni yönetimle terörle mücadeleye ilişkin istihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye kadar işbirliği yapılabileceğine işaret eden Fidan, "DEAŞ ile mücadeleye de operasyonel işbirliği sağlayabileceğimizi ifade ettik. Bölgenin geleceğinde teröre yer yok. Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Zaman; şiddetten, terörden arınma zamanı. Zaman; kardeşlik, barış, kalkınma, refah zamanı" ifadelerini kullandı. IŞİD'li teröristlerin bulunduğu kampların kontrolü noktasında da işbirliği yapılabileceğini söyledi.

ZAMAN ALACAK

'Yeni Suriye'nin' özellikle bürokratik organlarının uluslararası muhataplık seviyesine gelmesinin biraz zaman alabileceğini söyleyen Fidan, Türkiye'nin yapılabilecekleri uygun zamanda yapma konusunda Suriye'ye beyanlarda bulunduğunu bildirdi. Suriye'de birçok alanda işbirliğinde bulunulacağını yineledi.

BELLİ GÜÇLER ERTELEDİ

İsrail ve Hamas arasında ilan edilen ateşkese ilişkin de konuşan Fidan, "Biz Türkiye olarak ateşkes sürecine olabildiğince destek verdik. Oradaki soykırımın, zulmün bir an önce durması gerekiyor. Bu sadece insanlık dramı değil, bölgemizin tamamını ateşe atan bir olay. Durması tabi önemli. Bu konuda atılacak her adımı destekliyoruz" diye konuştu. 'Belli güçlerin' bu süreci ertelediğini aktaran Fidan, "Uluslararası sistem; öldüğünü, defnedildiğini ilan etti" diyerek Batılıların ahlaki üstünlük, erdem gibi alanlarda yerle bir olduğunu, sadece İsrail askeri hedeflerine ulaşabilsin diye dünyanın daha güce dayalı ve kuralsız bir hale döndüğünü söyledi. İki devletli çözüme atıf yapan Fidan, İsrail halkı ve Arap halkının birlikte barış içinde yaşamasının bu sayede mümkün olabileceğine işaret etti.

TEHDİT OLUŞTURMAYACAK

Şeybani ise, "Suriye ve Türkiye, yeni bir tarih yazdılar. Bu ilişkileri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Yeni bir ülke kurmaya çalışacaklarını, bölgeyle ve dünyayla entegre olacaklarını savunan Şeybani, bu yeni ülkenin insanlara değil kurumlara dayalı olacağını açıkladı. Suriye halkının etnik ve dini çatışmalardan uzak bir şekilde birliğe ihtiyacı olduğunu belirten Şeybani, yeni Suriye'nin Türkiye'ye ve Türk halkına tehdit oluşturmayacağını ifade etti.

MERKEZİ YÖNETİM VURGUSU

Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümetimize bağlı tüm topraklarımızın aynı çatı altında olmasını önemsiyoruz. Suriye hiçbir şekilde hiçbir ülkeye, özellikle de komşunu tehdit edemez. SDG'ye ilişkin istiyoruz ki bölge tekrar merkezi hükümetin egemenliğine girsin ve Arap kimliği iade edilsin ve Şam merkezi yönetimi hakim olsun" ifadelerini kullandı.