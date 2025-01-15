Suriye’nin cihatçı yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Suriye’nin cihatçı yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret
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AA/DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 18:10

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşme, Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olması sebebiyle önem taşıyor. 

TÜRKİYE’DE DOKTORA ÖĞRENCİSİ

Şam Üniversitesi mezunu 37 yaşındaki Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye'deki İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ve halihazırda devam eden bir doktora programının öğrencisi olduğu öğrenilmişti.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #suriye #ziyaret

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