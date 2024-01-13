Kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken; kuvvet komutanları Şırnak'taki hastanede yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 18:53
Kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlı'ğının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanlarının da yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği açıklandı.

Paylaşımda, "Şırnak’ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak Kahramanlarımıza acil şifalar diledi" ifadeleri kullanıldı.


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