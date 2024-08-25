Kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı ve HÜDA PAR lideri aynı karede
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaretinde kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.
Malazgirt Savaşı'nın 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a giden Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.
Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri eşlik etti.
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