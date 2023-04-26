Hukuk mücadelesini kazandılar

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Amasya’nın Çambükü köyüne yapılmak istenen organize sanayi bölgesine (OSB) karşı direnen köylüler açtıkları davayı kazandı. Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla proje kesin olarak iptal edildi, itiraz yolu ise kapandı.

KÖYDE BAYRAM HAVASI

“Adalet yerini buldu” diyen Çambükü köyü avukatı Mehmet Celep şunları söyledi:

“OSB iptal davası bizim ana davamızdı. Köyün ekip biçtiği arazinin tarla ve mera vasfı iptal edilmiş, köyün arazisinin yüzde 80’i OSB yapılmak için köylünün elinden alınmıştı. Buranın mera ve tarla vasfı değiştirilerek arazi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na devri yapılmış ve bakanlık da buraya OSB yapılması için gereken işlemleri başlatmıştı. Mahkeme bölgenin birinci dereceden tarım alanı olduğunu, alternatif OSB alanları araştırılması gerektiğini, Amasya’da bulunan mevcut OSB’lerin genişletilme durumlarının olabileceğine vurgu yaptığı kararında tam da beklediğimiz kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi işini layıkıyla yaptı. Köyde şu an kutlama var, bayram havası var.”

NE OLMUŞTU?

Amasya’nın Taşova İlçesine bağlı Çambükü köyünün tarım arazisine geçen aylarda OSB yapılması kararı verildi. Köylülerin ekili arazileri, ceviz ve elma ağaçlarının bulunduğu tarlalar dozerlerce söküldü. Köylülerin bu duruma direnmesine jandarma müdahale etmişti. Çıkan arbedede birçok kişi yaralandı. Köylülerin bu mücadelesi ise ülke gündeminde yerini almıştı. l AMASYA