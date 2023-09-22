Hukuk tanımayan başhekim belediye başkanlığı yolunda!
Antalya’da Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş Sendikası temsilcisini görev tanımı dışında bir birimde görevlendiren ve yargı kararını uygulamayan başhekim Adil Çelik’in, görevinden istifa ederek yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.
Antalya’da Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde “ameliyathanede” hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi, görev tanımına aykırı bir şekilde “çocuk servisinde” görevlendirildi.
Genel Sağlık-İş’in açtığı dava sonucunda mahkeme, idari işlemin iptaline hükmetti. Gazetemiz Cumhuriyet, buna karşın başhekim Çelik’in mahkeme kararını uygulamadığını, sağlık çalışanına mobbinge devam ettiğini gündeme getirdi. Çelik, Genel Sağlık-İş heyetinin, hastanede yaşanılan hukuksuzlukları halka duyurabilmek için hastanenin önünde yaptığı basın açıklamasının ardından heyete beyaz kod vermesiyle de gündeme geldi.
Genel Sağlık-İş, yargı sürecini sürdürürken Çelik’i de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Ayrıca Çelik’in görevinden istifa edip yerel seçimlerde AKP’den Gazipaşa Belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bırakın belediye başkanı adaylığını kamuda görev almasının bile sakıncalı olduğunu düşündüğümüz Çelik’e yargının gereken cevabı vereceği inancındayız” dedi.
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