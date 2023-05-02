Hukukçulardan Murat Kurum'un SMS yollamasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:37

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:37

AKP'den İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı televizyon programlarına ilişkin yurttaşlara attığı SMS'ler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Birçok kullanıcı kendilerinin rızası olmadan Bakan Kurum'un katılacağı televizyon programlarına ilişkin bilgilendirme almalarından rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Hukukçu Enes Ermaner, söz konusu olayın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu duyurdu.

Avukat Ermaner, şunları söyledi:

"6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre artık Kanun’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin kullanılması bu Kanun’a göre gerçekleştirilebilecektir. Kanun’da kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre ilgili kişilerin ad, soyad, adres, telefon numarası gibi her türlü bilgileri Kanun kapsamında kişisel veri olarak addedilmektedir.

Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise (1) numaralı fıkranın istisnaları olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu düzenlenmektedir.

Buna göre, bir kişinin cep telefonu numarasına reklam ve kampanya içerikli bir SMS gönderilebilmesi için ya kişinin cep telefonu numarasını kendi rızası ile vermiş olması ya da Kanun’da sayılan şartlara uygun bir şekilde cep telefonu numarasının mesajı gönderen kişi tarafından kullanılabilmesi gerekmektedir.

"KURUM'A İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKMEKTE"

14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasının ardından birçok siyasetçi tarafından reklam içerikli SMS’ler gönderilmeye başlanmıştır. Bunlara örnek olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un gönderdiği SMS’ler gösterilebilir. Öncelikle burada Murat Kurum tarafından gönderilen SMS’lerin milletvekili adayı olarak tümüyle şahsi bir işi için gönderildiği dolayısıyla Bakan sıfatı ile bir ilgisi olmadığı kuşkusuzdur. Burada akıllara gelen soru Murat Kurum tarafından bu kadar çok kişinin cep telefonu numarasının nereden ve ne şekilde edinildiği ve Kanun’da sayılan hangi istisnaya dayanılarak kullanıldığıdır. Kişinin kendi rızası olmadan cep telefonu numarasının bir sisteme kaydedilmesi ve mesaj gönderilmesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından birçok karara konu edilmiş ve bu eylemi işleyenler hakkında idari para cezası şeklinde yaptırımlar uygulanmıştır. Murat Kurum tarafından da Kanun’a uygun bir şekilde elde edilmeyen ve kişilerin rızası olmadığı halde gönderilen SMS’ler Kanun’a aykırılık teşkil etmektedir. İlgili kişiler tarafından Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Murat Kurum’a cep telefonu numarasından nereden ve ne şekilde elde edildiği hususunda bir başvuru yapılması ve akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet başvurusu yapılması halinde Kurul’un daha önceki emsal kararlarına da bakılarak Murat Kurum hakkında idari para cezası verilmesi gerekmektedir."