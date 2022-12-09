Hulusi Akar’dan ‘mühimmatla cemaate selam’ iddiasına açıklama

09 Aralık 2022 Cuma, 19:11

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cemaat yapılanmaları tartışılmaya devam ediliyor.

TSK içerisinde FETÖ sonrası başka cemaatlerin etkin olmaya başladığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken son günlerde bir görsel sosyal medyada tepki toplamıştı.

Gönderide gözüken envanterde RPG-7 antitank mühimmatı olarak geçen, tanklara ve zırhlı araçlara karşı tek erin kullandığı roketatar silahının roketinin üzerinde “Suriye El-Bab’tan Mahmut Efendi cemaatine selam olsun. Hizmetlerinizin devamı için” yazılı olduğu görüldü.

AKAR’DAN ‘MÜHİMMATLA CEMAATE SELAM’ İDDİASINA AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde bir cemaate selam yazısının yer aldığı ifade edilen mühimmata ilişkin iddiayı hatırlatarak “Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim” dedi. Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok” karşılığını verdi.

İddiaya konu olan fotoğrafın, 2020 yılında ortaya atıldığına dikkat çeken Akar, “Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar, 2020’de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok” diye konuştu.

CHP’Lİ BAYRAKTUTAN, AKAR’A ‘ROKET ÜZERİNDEN CEMAAT SELAMI’ İDDİALARINI SORDU: 'EMİR TARİKATTAN MI GELDİ?'

Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP milletvekili Uğur Bayraktutan, konuya ilişkin TBMM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yazılı olarak yanıtlaması için soru önergesi vermişti.

"HAREKÂT BÖLGESİNDE Mİ"

Bayraktutan önergede, “Fotoğrafın paylaşılması sonrası herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Fotoğraftaki merminin harekât bölgesinde kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise TSK mensupları emirleri komutanlarından mı tarikat liderlerinden mi almaktadır?” sorularını yöneltmişti.

"ATATÜRK’ÜN ORDUSU"

Cumhuriyet’e konuşan Bayraktutan, “TSK, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur. Emir komuta zinciri içerisinde hiç kimse cemaatleri ön plana koyarak ordunun bu yapısını ortadan kaldıramaz” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun özellikle FETÖ’nün darbe girişiminde büyük acılar yaşadığının altını çizen Bayraktutan, “TSK’nin sorumluluğu, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda sonsuza kadar laik Cumhuriyetin savunuculuğunudur. Selam gönderilecek yer arıyorsak, o da sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın olduğu Anıtkabir’dir” demişti.